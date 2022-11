Luisella Costamagna, gli infortuni sono alle spalle: chi è il marito della giornalista

12 novembre 2022 a

Luisella Costamagna è una delle concorrenti maggiormente protagonista a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1. La giornalista ha dimostrato di essere molto portata per la danza nelle prime due puntate scatenando anche la verve di Guillermo Mariotto: "Con Pasquale La Rocca forma una coppia vera. C'è un’intesa e un desiderio che sprizza voglia di fare e fare bene che è apprezzabilissimo. Più volte qua ci sono state esperte di divano che sul divano non hanno saputo fare molto tu invece te le sei cavata ballando. Comunque dalla giornalista è venuta fuori una Moana Pozzi" ha sibilato. Poi sono arrivati gli infortuni, si è dovuta esibire quasi "da seduta" e due settimane fa pensavo al ritiro. Scongiurato anche per la forte pressione dei giudici che la amano, a parte Selvaggia Lucarelli che gli ha rifilato diversi zero per "equilibrare" la gara considerati i voti altissimi del resto della giuria e per sensibilità verso chi invece ha ballato. Ora però sta meglio ed è pronta per esibirsi nuovamente quasi al massimo della forma.

Luisella Costamagna "come Moana Pozzi": il paragone di Mariotto fa ridere tutto lo studio

Torinese, 53 anni, laureata in filosofia, giornalista professionista dal 2000, Costamagna ha iniziato a lavorare negli anni Novanta. Il salto di qualità nel 1996 quando entra a far parte della squadra di Michele Santoro. Tra le sue conduzioni Omnibus estate e Agorà. Nella vita privata ha un compagno, lo scrittore Dario Buzzolan, e un figlio.

