Alex Di Giorgio e l'omosessualità: "L'ho detto con timore a mia madre. Nello sport mai accettato"

12 novembre 2022 a

a

a

Alex Di Giorgio è il primo concorrente che balla con un partner maschile, il maestro di danza Moreno Porcu, nella storia di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1. Proprio Di Giorgio, che ha fatto coming-out dieci anni fa, ha chiesto un maestro di ballo con il suo stesso vissuto e la sua stessa sensibilità.

Ballando con le stelle, un'altra puntata ricca di colpi di scena e polemiche

Ma chi è Di Giorgio? Romano, 32 anni, è un nuotatore professionista italiano, che ha partecipato a due Olimpiadi: sia a Londra 2012 che a Rio 2016 ha fatto parte della staffetta 4x200 stile libero. Individualmente il suo risultato più importante è il quinto posto ai Mondiali di Istanbul del 2012 (vasca corta), mentre a squadre con la staffetta ha vinto una medaglia d'argento agli Europei di Debrecen del 2013. Alex ha avuto una broncopolmonite importante nel 2017 prima delle Olimpiadi di Rio, ne è uscito ma ha dovuto effettuare dei controlli periodici avendo avuto un focolaio abbastanza importante.

Alex Di Giorgio, il coming-out: "Mai accettato nello sport, non mi sentivo a mio agio"

"A un certo punto ho capito che ero attratto da ragazzi del mio stesso sesso", ha spiegato l'atleta in una clip mandata in onda a ridosso della sua prima esibizione. "Avevo solo 22 anni, non ero pronto a dirlo. I miei genitori non se l'aspettavano minimamente, soffrivo, rimandavo sempre, fino a quando ho deciso di parlarne con mamma" ha aggiunto. E ancora: "L'ho detto con il timore che potessi dare loro un dolore. Vedevo lo stupore, mi sono fatto prendere dalle paure e sono scappato. Nell'ambiente sportivo non era accettato, non mi sono sentito a mio agio". Di Giorgio tra l'altro sarebbe stato vittima di stalking da parte di Ivano Marino, ex partecipante del programma Uomini e donne con cui ha avuto una relazione di un anno e mezzo. Il tribunale ha condannato Marino a un anno e due mesi di carcere.

Video su questo argomento Tale e quale show, vince Antonino Spadaccino: dedica commovente alla mamma malata | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.