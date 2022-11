Rossana Banfi, chi è il marito, il rapporto con il padre Lino e la malattia

12 novembre 2022 a

Rosanna Banfi è tra le concorrenti più apprezzate di questa stagione di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 del sabato sera. Fa coppia con Simone Casula, new entry tra gli insegnanti del gruppo, e nelle ultime puntate sono sempre stati nella parte alta della classifica candidandosi a possibili finalisti.

Ma chi è la figlia di Lino Banfi? All'anagrafe Rosanna Zagaria, originaria di Canosa di Puglia, 59 anni, negli anni Ottanta ha recitato insieme al padre Lino in diversi film poi Rosanna ha partecipato a numerose serie tv (tra cui Il vigile urbano e Un medico in famiglia). Pochi mesi fa ha partecipato come concorrente alla terza edizione del Cantante mascherato, insieme al padre con la maschera del Pulcino, arrivando seconda. Della sua vita privata si sa che è sposata fin dal 1992. Il marito è Fabio Leoni, attore e produttore. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Virginia che oggi ha 27 anni e Pietro che ne ha 22. “Ricordo il mio primo non bacio. Eravamo amici e abbiamo trascorso il Capodanno insieme. Ci siamo piaciuti e siamo stati presentati da amici” ha raccontato in una ospitata tv. Insieme alla famiglia Banfi il marito e Rosanna gestiscono anche un ristorante (Orecchietteria Banfi).

Rosanna nel 2009 scoprì un tumore al seno che è riuscita a sconfiggere con operazioni e chemioterapia. Ne parlò il padre durante una puntata de La Vita in Diretta e lei stessa negli anni scorsi ha rilasciato diverse interviste. In una di queste, in occasione di una campagna per la prevenzione, ha dichiarato: "Ho affrontato la malattia ed ho vinto io".

