Alessandro Egger, chi è la fidanzata e la madre Cristina: "Ha scelto di vivere senza di me"

Alessandro Egger, puntata dopo puntata, sta diventando uno dei concorrenti più apprezzati e attesi di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera su Rai1. Con la ballerina Tove Villfor forma una coppa destinata a lottare per la vittoria finale essendo anche molto apprezzata dalla giuria. Una storia particolarissima quella del modello: da bambino "cioccolato" ai problemi con la mamma.

Ma chi è Egger? Nato a Belgrado ma cresciuto a Milano, 31 anni, da ragazzino è stato il "bambino della Kinder" nella famosa pubblicità delle golosissime barrette al cioccolato. Era proprio Alessandro a campeggiare da bambino sulla confezione delle barrette di cioccolato. "Quando ero piccolo, attorno al 2006, ho lavorato per tanti anni con Kinder. Era mio il volto sulle barrette durante i Mondiali di calcio" ha raccontato. Egger ha partecipato con la mamma a Pechino Express nel 2017, dopo sono nate le problematiche raccontate poi in una clip di Ballando con le stelle dal modello, in lacrime. "Con lei è un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me" ha detto.

Ma chi è la mamma di Egger? Cristina Vittoria Egger Bertotti, 53 anni, gran dama della Real Casa Savoia, si occupa di moda e ha lavorato con Versace negli anni Novanta. Abita a Cernobbio, in una lussuosa villa che si affaccia sul lago di Como, ed è sposata da 33 anni con un imprenditore di origini olandesi, Wilko Egger. Oltre ad Alessandro ha altri due figli. Alessandro sarebbe "cresciuto con la sensazione di non essere amato. È solo una sensazione, perché io adoro mio figlio e mio marito lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre. Non ci sono mai state distinzioni con lui e i suoi fratelli” ha raccontato pochi giorni fa dopo l'accusa del figlio (nato da una precedente relazione). I loro rapporti - secondo la ricostruzione di Fanpage - si sarebbero interrotti del tutto nel 2019, quando è morta la bisnonna di Alessandro: alcune incomprensioni legate all'eredità fecero discutere madre e figlio, già in precari rapporti. Egger è fidanzato con Madalina Doroftei da circa 10 anni. Si tratta di una modella di origine albanese ("fa spesso pazzie per me e mi ha conquistato con il suo romanticismo" ha svelato).

