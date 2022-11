Sapiens, stasera in tv 12 novembre su Rai3: Mario Tozzi in Barbagia per spiegare la genesi della Sardegna

12 novembre 2022 a

Stasera in tv, sabato 12 novembre 2022, appuntamento con Sapiens - Un solo pianeta su Rai3 (dalle ore 21,45). Il programma di divulgazione scientifica, condotto da Mario Tozzi, è alla quinta edizione e quella in onda oggi è la quinta puntata di questa stagione e andrà alla scoperta della natura incontaminata della Barbagia.

Tozzi percorrerà a ritroso un viaggio alla ricerca di prove geologiche di due storie ancestrali: la nascita e formazione del pianeta Terra e la genesi e il percorso della Sardegna, la regione più antica d’Italia.

Attraverso i documentari, inoltre, scopriremo che le più aggiornate tecnologie satellitari, oggi, permettono di guardare la Terra da migliaia di chilometri di distanza, fornendo nuove risposte alle domande più antiche: com’è nata la Terra, come si sono formati gli oceani? Quando è apparsa per la prima volta la vita, e come ha fatto a evolversi fino alle forme che oggi conosciamo?

