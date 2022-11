Tu si que vales, stasera in tv 12 novembre su Canale5: ospite della puntata Alex Wyse

12 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv - sabato 12 novembre 2022 - appuntamento con Tu si que vales su Canale5 (dalle ore 21,40). Quella che va in onda oggi è la nona puntata dello show arrivato alla nona edizione e che regala ospiti e concorrenti unici nel loro genere. Alla conduzione il trio formato da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, con la recente aggiunta di Giulia Stabile.

Un giorno in pretura, oggi la seconda parte del caso Gaglione

Il format vede talenti di alto livello, e dei più disparati, competere per vincere l’ambito premio, ergendosi come nuovo talento italiano. A giudicarli, come sempre, ci penseranno i giudici, che anche quest’edizione saranno Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Maria De Filippi, ormai rodati nei loro ruoli, e in rappresentanza della giuria popolare la bella e simpatica Sabrina Ferilli. Il suo compito non sarà semplice, perché ci sarà il celebre Giovannino, a metterla in difficoltà, distraendola dal suo compito.

Ballando con le stelle, un'altra puntata ricca di colpi di scena e polemiche

Ospite della serata uno dei talenti musicali coltivati nel corso degli anni, il talentuoso Alex Wyse, che ha celebrato lo scorso 4 novembre l’uscita del suo ultimo album, dal titolo Ciò che abbiamo dentro, anticipato dal primo singolo, nelle radio dal 21 ottobre. Questa sarà un’ottima occasione per il pubblico per ascoltare live i suoi ultimi lavori, rivedendo il cantante esibirsi dal vivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.