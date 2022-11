Ale e Franz, il duo comico di Zelig: chi sono e la vita privata blindatissima

12 novembre 2022 a

a

a

Ale e Franz sono ospiti di Verissimo nella puntata di oggi 12 novembre 2022 su Canale5. Intervistati da Silvia Toffanin si racconteranno tra carriera e vita privata. In questi giorni sono a teatro con Recital.

Angela Melillo, matrimonio bis: nozze con l'avvocato San Mauro

Ma chi sono Ale e Franz? Si tratta di un duo comico composto da Alessandro Besentini (Milano, 51 anni) e Francesco Villa (Milano, 54 anni) formatosi nel 1995 e giunto alla ribalta negli anni Duemila con la partecipazione al programma televisivo Zelig; da allora hanno preso parte a vari show tv di successo, oltre a recitare in film e spettacoli teatrali. Besentini e Villa si sono conosciuti nel 1992 al CTA (Centro Teatro Attivo) di Milano, dove frequentavano i corsi e i laboratori di formazione professionale, in vista di una carriera nel mondo artistico. Per il cinema, Ale e Franz sono apparsi tra gli altri in La grande prugna, Tutti gli uomini del deficiente, Soap opera e Un fidanzato per mia moglie, oltre a essere stati protagonisti dei film La terza stella e Mi fido di te; inoltre hanno doppiato rispettivamente Alex e Marty nella serie di film Madagascar. Hanno pubblicato i libri E Larry? È morto, È tanto che aspetti? e Ale e Franz live.

Paolo Ruffini, una prima di Ragazzaccio con pochi spettatori: "Io non fingo mai"

Alessandro Besentini non ha mai esposto la sua famiglia alle telecamere. La sua fidanzata si chiama Giovanna e la coppia ha due figli (Giovanni e Filippo). Recentemente Besentini è dimagrito dopo una lunga dieta durata quattro anni e che gli ha permesso di perdere 30 chili. Francesco Villa è anche lui molto riservato e nulla si conosce della sua vita privata.

Nino Frassica farà parte del cast della terza edizione di Lol su Prime Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.