Giacomo Gianniotti, chi è la moglie: le origini italiane, la Garbatella e il ruolo di dottor Deluca a Grey's Anatomy

Giacomo Gianniotti ospite di Verissimo. L'attore protagonista di Grey’s Anatomy anche lui dal 17 novembre al cinema con Diabolik 2. Oggi 12 novembre si racconterà intervistato da Silvia Toffanin.

Ma chi è Gianniotti? Nato a Roma, 33 anni, si è trasferito giovanissimo con la famiglia a Toronto, in Canada. Bilingue, parla italiano e inglese, ha esordito al cinema all'età di 10 anni con un piccolo ruolo nel film La bomba (1999) di Giulio Base, girato a Cinecittà, dove recita al fianco di Shelley Winters e Alessandro Gassman. Si è diplomato al Humber College's Theatre Program e ha completato gli studi di recitazione al Norman Jewison's Canadian Film Centre, di Toronto. Ha recitato in teatro nell'opera The Little Years di John Mighton, prodotta da Tarragon Theatre e candidata a sette Dora Mavor Moore Awards. Ha recitato in varie serie televisive, tra cui Copper, Reign, I misteri di Murdoch e Selfie. Dal 2015 al 2021 ha ricoperto il ruolo del dottor Andrew DeLuca nella serie televisiva Grey's Anatomy, prima come guest nell'undicesima stagione della serie, poi come membro ricorrente per nove episodi, in seguito come membro regolare per i restanti quindici episodi della dodicesima stagione.

Gianniotti - cresciuto nel quartiere Garbatella, si è sposato con Nichole Gustafson, make up artist canadese. L’attore, soprattutto dopo il matrimonio, si sposta continuamente per motivi professionali tra l’Italia e il Canada, dove risiede la sua famiglia.

