Nino Frassica, chi è la moglie Barbara Exignotis: due matrimoni e il legame con Renzo Arbore

Nino Frassica, volto storico di Don Matteo e presto protagonista di LOL 3 su Prime Video, ospite di Verissimo oggi 12 novembre 2022. Non mancherà la sua verve ironica nel raccontarsi tra carriera, vita privata e progetti futuri.

Nino Frassica, la scuola di comicità nei bar: poi i messaggi alla segreteria telefonica di Arbore

Frassica è nato a Messina e tra pochi giorni compirà 72 anni. Ha raccontato di essere stato bocciato due volte a scuola perché preferiva andare al cinema e, dopo aver lavorato come animatore, ha svoltato grazie a Renzo Arbore: per catturare l'attenzione dell'artista, Frassica gli mandò alcuni messaggi senza capo né coda alla segreteria telefonica e funzionò. I programmi Quelli della notte (1985) e Indietro tutta (1987 e 1988) hanno fatto la storia della televisione e della comicità. Ha fatto parte anche del cast di Fantastico (cinque stagioni), Domenica In (due stagioni), Festival di Sanremo (2003), Le Iene e Che tempo che fa (questa è la sesta stagione). Da quest'anno è anche voce narrante de Il Collegio. Numerosi i film - tra cui tanti cinepanettoni degli anni Novanta - è una colonna della fiction Don Matteo dal 2000.

Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica: faceva l'attrice di film a luci rosse

Lato vita privata, Nino Frassica è stato sposato dal 1985 al 1993 con l'attrice Daniela Conti. Adesso è nuovamente legato d una donna. Si tratta della collega Barbara Exignotis (attrice che ha lavorato nel mondo del porno con lo pseudonimo di Blondie e che ora si è dedicata al teatro). Tra i due c'è sostanziosa differenza di età visto che hanno ben 25 anni di differenza. Dopo aver preso parte ad una lunga convivenza durata all’incirca una decina di anni i due hanno deciso di convolare a nozze nel 2018. La cerimonia con rito civile si è svolta in Sicilia alla presenza di pochi amici e parenti. Nonostante i due matrimoni Frassica non ha mai avuto figli.

Nino Frassica, il matrimonio con Barbara Exignotis senza anello: "Uno spreco di soldi"

