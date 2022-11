Pamela Villoresi, chi era il marito e come è morto. La molestia da ragazza e la carriera tra teatro, cinema e tv

12 novembre 2022 a

Pamela Villoresi ospite di Verissimo nella puntata del rotocalco di Canale5 di sabato 12 novembre. L’attrice si racconterà a cuore aperto parlando della sua vita a 360 gradi. In questi giorni è a teatro con La musica dell’anima. Ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca. L'attrice toscana è stata protagonista anche di Don Matteo 13 nel ruolo della madre della capitana Anna Olivieri.

Ma chi è Villoresi? Originaria di Prato, 65 anni, ha iniziato a lavorare in teatro fin da giovanissima. A 14 anni debuttò come protagonista nel Re nudo di Schwarz diretta da Paolo Magelli. All’età di 17 anni girò il Marco Visconti che la rese famosa al grande pubblico, e a 18 approdò al Piccolo Teatro di Milano da Giorgio Strehler, e partecipò con Jack Lang alla fondazione dell’Unione dei Teatri d’Europa. Ha recitato in più di 60 spettacoli di cui cinque con Strehler, e poi con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Mario Missiroli, Giancarlo Cobelli e Maurizio Panici, al fianco dei più grandi attori italiani. L’attrice ha anche girato otto sceneggiati televisivi per la Rai. E’ stata docente di recitazione e poesia a Prato, Reggio Calabria, Lugano, Guastalla e Orbetello, ma anche direttrice artistica di alcuni festival

Nella vita privata è vedova del direttore della fotografia Cristiano Pogany - morto a 51 anni a causa di una malattia - da cui ha avuto tre figli: Eva, Tommaso e Isabel. In un’intervista a La Nazione, l’attrice ha rivelato di aver subito delle avances quando era agli inizi della carriera da parte di qualche regista: “Una vera e propria molestia, quando ero giovane, l’ho subita prima a Prato poi Barletta. Da ragazzina qualche regista ci ha provato, ma l’ho subito minacciato di chiamare la polizia. E’ un problema culturale da correggere. Grazie alla mia professione ho cercato di contribuire con i miei spettacoli, mentre come donna mi sono impegnata a buttare giù qualche ascensore che insisteva a schiacciare la figura professionale delle donne”.

