Miriam Leone, chi è il marito e le altre relazioni. Super sexy ma "non sono mai stata contenta del mio aspetto"

Tra i personaggi che si lasceranno intervistare da Silvia Toffanin in questo sabato 12 novembre, ci sarà Miriam Leone, l’affascinante ex Miss Italia (vinse il popolare concorso nel 2008) che tra pochi giorni sarà al cinema con Diabolik 2 – Ginko all’attacco, insieme a Monica Bellucci, dopo essere stata candidata al David di Donatello con Diabolik.

Ma chi è l'affascinante Leone? Catanese, 37 anni, ex modella si è affermata come conduttrice e poi attrice. In tv ha condotto Unomattina estate, Mattina in famiglia e Unomattina in famiglia. Nel 2010 avviene il suo debutto come attrice sia sul grande schermo con il film Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso, di Giovanni Veronesi, sia sul piccolo schermo con il film tv Il ritmo della vita, diretto da Rossella Izzo e trasmesso su Canale5. Poi entra a far parte del cast Distretto di polizia e della fiction Un passo dal cielo. Poi è protagonista della serie andata in onda su Sky Atlantic 1992, 1993 e 1994 su Tangentopoli. Entra nel cast del film I soliti idioti - Il film (2011) e di Fai bei sogni (2016), lavora con Le Iene. Recentemente ha vinto due volte il Nastro d'argento con i film L'amore a domicilio e Corro da te (sempre come miglior attrice protagonista).

Un anno fa si è sposata, con una cerimonia tenuta segretissima, con Paolo Carullo, musicista e manager anche lui originario della Sicilia, a Scicli. In precedenza l'attrice era legata sentimentalmente a Emanuele Garosci, designer di alberghi di lusso, e con Boosta, musicista dei Subsonica. Ha avuto anche una relazione con l'attore Matteo Martari, conosciuto sul set della serie tv Non Uccidere. In una recente intervista rispetto alle sue famose sopracciglia ha raccontato: "Al liceo mi dicevano che ero uguale a Elio delle Storie Tese. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia, non sono mai stata contenta del mio aspetto".

