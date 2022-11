Linea Verde, dove sono oggi? Con Explora in Sabina e con Life a Pistoia: in tv sabato 12 novembre su Rai1

12 novembre 2022 a

Consueto doppio appuntamento del sabato - oggi 12 novembre 2022 - con Linea Verde con gli spin off Explora e Life che raccontano, con approcci diversi, paesaggi, opere d'arte, enogastronomia e storie d'Italia con un occhio ad ambiente, sostenibilità, innovazione ed ecologia.

È dedicata alla Sabina la puntata Linea Verde Explora (ore 12, Rai1). Federico Quaranta partirà dalla Rocca Guidonesca, a Torri in Sabina, un luogo dall’atmosfera fiabesca che sembra uscito da un romanzo fantasy. È quello che resta di un castello medievale sorto a difesa di un territorio strategico, tra la valle del Tevere e la piana reatina, di fronte al borgo di Rocchette. Il conduttore attraversa poi le Pozze del Diavolo, lungo il torrente Galantina, nel comune di Monte San Giovanni in Sabina, e da qui sale verso i ruderi di Rocca Tancia. Un’area di grande valore paesaggistico, dove ancora si conservano le antiche tradizioni agricole e pastorali.

Daria Luppino si spingerà invece sulle tracce del sacro, visitando dapprima il romitorio di San Michele Arcangelo, lungo il Sentiero degli Eremi, e poi il santuario rupestre di San Cataldo, nel paese di Cottanello. L’escursione della conduttrice termina a Montenero Sabino, il suggestivo borgo arroccato su una montagna, dall’aspetto di un treno che corre lungo il crinale. Un paesino lungo e stretto, compreso fra due edifici che rappresentano il potere temporale e quello religioso: il Castello Orsini e la chiesa di San Cataldo.

Linea Verde Life (ore 12,30, Rai1) va alla scoperta di Pistoia e del suo territorio, uno dei più grandi distretti vivaistici d'Europa, che nel tempo ha saputo rinnovarsi sempre nel totale rispetto della sua biodiversità. Con Marcello Masi e Daniela Ferolla, il programma visita i luoghi più iconici della città per far conoscere un territorio incontaminato e inedito, una realtà che stupisce per le sue tradizioni ma anche per la sua spinta all'innovazione. E poi ancora natura, arte e buon cibo. E poi la ricetta di Federica De Denaro.

