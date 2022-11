Un giorno in pretura, stanotte in tv 12 novembre su Rai3: oggi la seconda parte del caso Gaglione

12 novembre 2022 a

Stanotte in tv - 12 novembre 2022 - consueto appuntamento notturno con Un giorno in pretura, uno dei format più longevi della televisione italiana. Andrà in onda, intorno a mezzanotte, la seconda e ultima parte del processo per la morte della diciottenne Maria Paola Gaglione, avvenuta dopo un drammatico inseguimento in motorino, sul quale viaggiava insieme al fidanzato Ciro, un ragazzo trans. Ciro rimane miracolosamente illeso, riportando solo una ferita a un braccio.

A Un giorno in pretura l’ultima parte del processo per la sua morte. Secondo l’accusa è stato il fratello di Paola, Michele Gaglione, a spingerli fuori strada quella notte sferrando dei calci sulla scocca, per cercare a tutti i costi di riportare a casa la sorella. Secondo la difesa, invece, è stata la velocità a causare l’incidente. Ciro e Paola si amano, ma il loro è un amore diverso, e secondo l’accusa l'imputato, così come l’intera famiglia Gaglione, non riusciva ad accettare questo legame.

Michele Gaglione è accusato di omicidio volontario della sorella e di tentato omicidio nei confronti di Ciro, ma l’imputato si difende in aula e giura di non aver mai voluto la morte dell’amata sorella. Al comando della trasmissione, come sempre, Roberta Petrelluzzi.

