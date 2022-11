Ballando con le stelle, chi è oggi la ballerina per una notte: stasera in tv 12 novembre su Rai1

12 novembre 2022 a

Stasera in tv - 12 novembre 2022 - consueto appuntamento del sabato di Rai1 con Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci in cui concorrenti vip affiancati da ballerini professionisti si sfidano a coppie. Ospite della serata è l'attrice Giovanna Ralli, autentica icona del cinema italiano ma anche internazionale, 87 anni, per l'occasione ballerina per una notte.

Durante la puntata si esibiranno Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena e Giampiero Mughini – Veera Kinnunen sono state eliminate nelle scorse puntate, ma avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza.

I vip ancora in gara daranno il massimo per con-quistare il pubblico a casa, ma anche la giuria capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco anche questa settimana Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista, i commenti dell’antigiuria, composta da: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla giuria di esperti. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore di La Vita in Diretta e custode del “tesoretto”.

