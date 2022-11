Antonino Spadaccino, chi è il suo fidanzato e la malattia della mamma

11 novembre 2022 a

a

a

Prima rivelazione, poi sorpresa e oggi - serata della puntata finale - anche favorito numero uno di Tale e quale show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti. Antonino Spadaccino è stato il grande protagonista dello show: ha vinto tre puntate - imitando nella serate vincenti Marco Masini, Tom Walker e Loredana Bertè - e guida la classifica generale con concrete possibilità di vittoria. Stasera si gioca le sue carte.

Tale e quale show, oggi la finalissima: tutti contro Antonino

Originario di Foggia, 39 anni, conosciuto come Antonino, ha imparato a cantare da autodidatta. Poi la svolta nel 2004 quando entra nella scuola di Amici riuscendo poi a raggiungere la finale e vincere il talent di Maria De Filippi. Ha partecipato anche ad X-Factor UK e ha vinto diversi premi, tra cui il Premio Lucio Battisti. In tv ha partecipato anche allo show La pista condotto da Flavio Insinna (2014) mentre con Emma Marrone ha vinto la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition (2016). La sua carriera musicale è proceduta tra alti e bassi, maggiormente apprezzato però all'estero.

Antonino Spadaccino, le tre imitazioni vincenti a Tale e quale show: è il favorito

Spadaccino molto riservato sulla sua vita privata - anche se alcuni anni fa sul suo profilo Instagram dichiarò la sua omosessualità - durante la presentazione di Nottetempo, Antonino si è detto favorevole alle unioni civili: “Sono favorevole perché sono innamorato e vorrei sposarmi”. Ha però raccontato della malattia con cui convive la mamma. "Dopo la pandemia ha fatto delle visite e abbiamo capito che ha l’Alzheimer. Me ne sono preso cura personalmente, con mio padre” ha raccontato a Da noi... a ruota libera. "Siamo in un periodo in cui non ci si vergogna più neanche di dire che c’è una malattia mentale”, a differenza di pochi anni fa quando “si doveva nascondere tutto per la vergogna" ha aggiunto l'artista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.