Rosalinda Cannavò, l'anoressia e quando si faceva chiamare Adua: ora il rilancio con il GF Vip e Tale e quale show

Rosalinda Cannavò è una delle concorrenti di Tale e quale show che maggiormente sta riscuotendo successo all'interno del cast proposto quest'anno da Carlo Conti. Ha vinto anche una puntata imitando Francesca Michielin mentre le ultime due puntate sono andate meno bene ("sono un po' delusa" ha detto in una recente intervista). Resta un percorso importante quello dell'attrice rilanciatasi con le ultime esperienze.

Cannavò, originaria di Messina, 29 anni, è arrivata al successo come attrice con il pseudonimo di Adua Del Vesco nella fiction L'onore e il rispetto (lei ha partecipato alla terza stagione, nel 2012), utilizzando il nome di fantasia di una delle protagoniste della miniserie per la tv I colori della vita. Da lì ha poi partecipato ad altre fiction (Il Bello delle Donne, Rodolfo Valentino - La leggenda e Furore - Il vento della speranza). Al cinema ha esordito nella pellicola di Paolo Sorrentino dal titolo Loro, dove ha interpretato la giovane Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi. Si è poi fatta conoscere al grande pubblico partecipando al reality Grande Fratello Vip 5 arrivando sino alla semifinale.

Nella sua vita privata, quando si faceva chiamare Adua Del Vesco è stata fidanzata con Gabriel Garko. Una relazione che tuttavia si è rivelata fasulla, come confermato dallo stesso Garko durante il reality: "Fingere è stata dura, noi lo abbiamo fatto per un po’ di tempo e posso garantire che non è stata una cosa semplice" ha spiegato l'attrice. Tra le relazioni costruite a tavolino anche quella con Massimiliano Morra. In realtà Rosalinda è stata fidanzata per anni con Giuliano Condorelli. Nel finale della sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, si è legata ad Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere di Inter e Nazionale e di Roberta Termali. I due fanno ancora coppia. A Verissimo in precedenza Cannavò aveva raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale da adolescente, quando aveva solo 12 anni, e poi la malattia. "Da anoressica sono arrivata a pesare 32 chili e ho rischiato veramente tantissimo. Oggi se ci penso non so come io sia arrivata fino a quel punto. Ho i segni sul cuore e sulla pelle. Ma sconfiggere questa malattia è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare" ha raccontato.

