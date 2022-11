Elena Ballerini, quella voglia di allargare la famiglia "ma con calma". Il sogno? Cantare al Festival di Sanremo

11 novembre 2022 a

Elena Ballerini è una delle grandi protagoniste di questa edizione di Tale e quale show, il varietà condotto da Carlo Conti e arrivato alla dodicesima edizione. La conduttrice e cantante recentemente ha rivelato uno dei suoi sogni: "Ne avevo tre: condurre un programma sugli animali (fatto), partecipare a Tale e Quale (e ci sono sono) e salire sul palco di Sanremo come cantante. Questo ancora non si è realizzato, ma siamo a due su tre, perciò non smetto di crederci". Tra le più apprezzate dal pubblico Ballerini ha stupito tutti nello show di Conti. "Immedesimarmi in cantanti come Celine Dion, Antonella Ruggiero o Barbra Streisand non è semplice. Ma è quello che volevo. Era la terza volta che partecipavo ai provini e mi sono preparata con impegno" ha raccontato.

Ma chi è Ballerini? Genovese, all'anagrafe Elena Pappalardo, 38 anni, cresciuta a Loano, fin da bambino ha studiato canto, recitazione scrittura. A 16 anni ha iniziato a studiare musica jazz, poi quella soul e si avvicina al mondo dei musical. Dopo aver studiato anche dizione, la sua prima apparizione tv è in La terra delle meraviglie, in onda su Rai2. Poi viene scelta come inviata della trasmissione La tv ribelle (Rai Gulp) ed esordisce come attrice con un piccolo ruolo nella miniserie televisiva Un matrimonio, diretta da Pupi Avati. Dopo altre esperienze entra nel cast di Mezzogiorno in famiglia (Rai2), un'esperienza che durerà quattro stagioni. Nel 2018 pubblica il suo primo libro Come non darla...vinta, sul trinomio potere-sesso-libertà ai giorni nostri. Nel 2020 il ritorno in tv: presenta Quattro zampe in famiglia (Rai2) mentre dallo scorso anno fa parte del cast di Citofonare Rai2.

Elena Ballerini, ora la carriera di cantante: a breve il suo primo singolo

Sulla sua vita privata si sa che nel 2016 ha sposato, a Portofino, il manager e consulente aziendale Luca Federico Ghini. Due anni dopo è nato il figlio Alberto Emanuele. "Con mio marito, abbiamo preso casa a nella Capitale. Ho lasciato i miei cagnoni, due Leonberger femmine, alla mamma. Mi mancano, ma so che con lei stanno benissimo. Con noi è venuto solo Ethan, il Malinois un po’ più piccolo (33 kg). Mio figlio dice che è il suo migliore amico. Io e Luca stiamo per festeggiare il settimo anno di matrimonio. Il nostro progetto di vita è crescere una famiglia solida e stiamo pensando a un secondo figlio. Ma con calma" ha rivelato.

