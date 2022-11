Fabio Concato, chi è la moglie: il successo di Domenica bestiale, gli attacchi di panico e il disorientamento

11 novembre 2022 a

a

a

Fabio Concato aprirà la puntata di Oggi è un altro giorno in onda venerdì 11 novembre su Rai1 dalle 14. Il cantautore ha ricevuto recentemente il Premio Tenco e nel 2022 festeggia i 40 anni di Domenica bestiale, sua celebre hit.

Tale e quale show, oggi la finalissima: tutti contro Antonino

Ma chi è Concato? All'anagrafe pseudonimo di Fabio Bruno Ernani Piccaluga, milanese, 69 anni, muove i primi passi nel mondo della musica nel 1974, quando insieme agli amici Bruno Graceffa e Giorgio Porcaro forma il gruppo cabarettistico I Mormoranti, in cui Fabio scrive testi e musiche e inizia a esibirsi nel celebre locale Derby di Milano. Nel 1978 partecipa all'incisione dei cori nel 45 giri Ufo Robot/Shooting Star, rispettivamente sigla iniziale e finale della prima serie televisiva mecha arrivata in Italia, Atlas Ufo Robot. Nel 1982 arriva il primo grande successo: l'album omonimo è trascinato dal singolo Domenica bestiale (dedicata alla moglie). Due anni dopo centra il suo maggiore successo discografico con un altro album omonimo, in cui sono contenuti alcuni dei suoi classici quali Ti ricordo ancora, Tienimi dentro te, Sexy Tango, Rosalina, Guido piano e soprattutto Fiore di maggio, altra indimenticabile hit dedicata alla figlia Carlotta. Del 1986 è l'album Senza avvisare, anch'esso un buon successo discografico (arriva al numero due nella classifica 33 giri). Gli anni successivi saranno di conferma e di continuo successo. Nel 2001 a sorpresa partecipa al Festival di Sanremo con Ciao ninin, apripista di una virata verso sonorità jazz. Risale sul palco dell'Ariston nel 2007 con la canzone Oltre il giardino e si concede a tante collaborazioni e iniziative. Ritira l'onorificenza Ambrogino d'oro per aver devoluto in beneficenza i proventi della sua canzone L'umarell. Nella sua carriera ha pubblicato 125 brani scritti e cantati da lui e oltre 40 brani tra cover, duetti, versioni alternative e collaborazioni.

Fabio Concato, il segreto del nome d'arte e l'amore per le donne della sua vita | Video

Cresciuto in una famiglia di musicisti (il padre era chitarrista e autore jazz, i nonni paterni cantanti lirici). Sposato da 42 anni con Elisabetta Pesarese ("ricordo il periodo del fidanzamento come uno dei più felici della mia vita: è stato durante quel tempo, infatti, che ho scritto la mia canzone più famosa, Una domenica bestiale. Fu pubblicata due anni dopo il mio matrimonio, ma in realtà l’ho scritta durante il mio fidanzamento" ha raccontato). La coppia ha avuto due figlie (Carlotta e Giulia) e ora Concato è anche nonno. Ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico e aver fatto "psicoterapia d'appoggio, perché i soldi crearono altro disorientamento oltre al panico con cui evidentemente sfogavo cose mal digerite. La terapia allora mi fece restare coi piedi per terra, come volevo: attento alla famiglia, a mia moglie, alle cose vere" ha svelato.

Serena Bortone: "Nella mia vita sentimentale sbaglio sempre". La battuta a Oggi è un altro giorno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.