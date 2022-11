Quarto Grado, oggi i casi Resinovich e Cipriani: stasera in tv 11 novembre su Rete4

11 novembre 2022 a

Stasera in tv - 11 novembre 2022 - consueto appuntamento del venerdì su Rete4 con Quarto Grado (ore 21,25). Il programma a cura di Siria Magri è condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma si occupa di approfondire i principali casi di cronaca nera che nei mesi hanno catturato l'attenzione dell'opinione pubblica.

La puntata di oggi si apre con la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso. Tanti i dubbi e i misteri da sciogliere: secondo l’autopsia sarebbe deceduta solo pochi giorni prima del suo ritrovamento ma scomparve molte settimane prima. Ma che cosa ha fatto nelle ultime tre settimane? Si è nascosta o è stata segregata? Queste le domande che si fanno gli inquirenti. In una chiave, forse, la risposta.

Spazio anche la misteriosa morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi. Come è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone, a Scrocco di Montenero? Le indagini adesso si stanno concentrando sull’automobile con cui è stata vista la donna l’ultima volta. Si confronteranno le impronte ritrovate con quelle dei testimoni.

