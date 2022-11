Grande Fratello Vip 7, eliminata Pamela Prati poi il bacio con Marco Bellavia

11 novembre 2022 a

Pamela Prati dice addio al Grande Fratello Vip 7, il reality in onda su Canale5. La showgirl è sta eliminata al televoto nella sfida a tre che ha visto invece salvarsi Attilio Romita e Giaele De Donà. La showgirl di origini sarde, 63 anni, celebre primadonna del Bagaglino, recentemente tornata in auge per il caso Mark Caltagirone, ha vissuto un momento da protagonista prima dell'eliminazione quando nella superled è arrivata una particolare magix box, nella quale si è materializzato Marco Bellavia come ologramma. L'ex concorrente del reality ha riservato parole dolci a Prati, promettendogli di volerla conoscere meglio al di fuori del casa del GF Vip: tra i due era nato un discreto feeling all'interno del reality. "Ti aspetto fuori" le ha promesso l'ex conduttore di Bim bum bam. Il programma poi è proseguito con il televoto e l'eliminazione. La showgirl è apparsa quasi sollevata dall'eliminazione.

Prati poi ha raggiunto lo studio: ingresso trionfale tra gli applausi dei presenti. Aprendo il bussolotto ha avuto conferma della sua eliminazione e anche in questo caso la showgirl ha incassato con gioia l'esito. "Mi sono divertita tantissimo, ho incontrato persone meravigliose. Io ho vinto" ha detto entusiasta. Due mesi nella casa, "una rinascita, ci speravo" ha aggiunto soddisfatta del suo percorso. Nello studio poi entra a sorpresa proprio Bellavia e i due si baciano più volte. Chissà se è scattato davvero l'amore...

Restano dentro la casa del Grande Fratello Vip al momento 19 concorrenti e sono: Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Chiarlie Gnocchi, Daniele Dal Moro, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, George Ciupilan, Giaele De Donà, Luca Salatino, Luca Onestini, Luciano Punzo, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello, Wilma Goich. Gli eliminati a ora sono 7: Pamela Prati, Amaurys Perez, Carolina Marconi, Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi, Gegia, Giovanni Ciacci. Ad essersi ritirati sono invece Marco Bellavia e Sara Mancuso, mentre Ginevra Lamborghini è stata espulsa.

