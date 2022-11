Tale e quale show, scaletta e accoppiamenti della finale: stasera in tv 11 novembre su Rai1

11 novembre 2022 a

Stasera in tv - venerdì 11 novembre 2022 - appuntamento su Rai1 con la settima puntata e finalissima di Tale e quale show (dalle ore 21,25). Il varietà condotto da Carlo Conti proclamerà infatti il campione della dodicesima edizione. Non solo, i migliori classificati saranno protagonisti la prossima settimana insieme ai migliori della scorsa edizione del torneo dei campioni che proclamerà il campione del 2022.

Al comando della classifica - in attesa del risultato dell'ultima puntata - c'è Antonino Spadaccino. Favorito, riuscirà a conservare il primato e quindi a trionfare? Lo scopriremo oggi. Per i protagonisti sarà fondamentale dare ancora una volta prova di grande 'trasformismo', con l'obiettivo di convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d'avventura, visto che come sempre ogni artista avrà la possibilità di arricchire il punteggio dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di auto-votarsi).

Questi gli accoppiamenti della settima puntata: Elena Ballerini se la vedrà con Christina Aguilera, Rosalinda Cannavò si metterà nei panni di Katy Perry, Samira Lui onorerà il mito di Donna Summer, Valeria Marini si immedesimerà in Nicole Kidman, Alessandra Mussolini si metterà alla prova con Fiorella Mannoia, Valentina Persia ricorderà Amy Winehouse, Andrea Dianetti proverà il bis con Gianna Nannini, Claudio Lauretta renderà omaggio a Claudio Villa, Gilles Rocca avrà le sembianze di Fabrizio Moro, Antonino difenderà il primato con Riccardo Cocciante, il "ripetente" Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli saranno Loretta e Daniela Goggi. Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché quest'anno i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter.

