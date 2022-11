Vincenzo Malinconico, ultima puntata della fiction con l'avvocato d'insuccesso: le anticipazioni di stasera 10 novembre su Rai1

10 novembre 2022 a

Stasera in tv, giovedì 10 novembre 2022, Rai1 trasmette la quarta e ultima puntata di Vincenzo Malinconico - Avvocato d’insuccesso, fiction con protagonista l'attore Massimiliano Gallo e nel cast anche Denise Capezza, Teresa Saponangelo e Lina Sastri. Nell'appuntamento di oggi anche una guest star come Michele Placido. Ma cosa ci mostreranno questi ultimi episodi?

L’arrivo di Alf mette in forte discussione la relazione tra il protagonista e Alessandra Persiano. Ma vecchi e nuovi casi professionali non possono essere trascurati: la risoluzione sull’omicidio di Brooke è alle porte, mentre l’avvenente moglie di un avvocato avanza una proposta a Malinconico.

In prima battuta ritroviamo Teicheuè che, assediato dalle domande degli inquirenti, continua a ribadire la sua innocenza. A difenderlo c’è proprio Vincenzo Malinconico, che deve però far fronte anche a vicende di carattere sentimentale: proprio adesso che la relazione con Alessandra Persiano sembrava procedere verso la giusta direzione, viene messa in discussione dall’arrivo di Alf. Quest’ultimo propone alla donna un allettante lavoro in direzione Milano. La donna deve dunque scegliere tra la propria professione e gli affari di cuore. In dirittura d’arrivo la linea narrativa riguardante l’omicidio della giovane Brooke, Malinconico si imbatte nell’affascinante Veronica Starace Tarallo, moglie di un importante avvocato. La donna chiede a Vincenzo di assisterla nella causa di separazione dal marito. Quest’ultimo vuole fare un patto con Vincenzo, che dovrebbe rinunciare alla causa, in cambio di un’alta somma di denaro. L’avvocato d’insuccesso deve far fronte a importanti decisioni.

