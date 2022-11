Oriana Marzoli, il fisico in mostra al Grande Fratello Vip: chi è l'ex fidanzato della showgirl venezuelana

10 novembre 2022 a

Oriana Marzoli è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7 - ogni lunedì e giovedì su Canale5 - da appena una settimana ed è già la nuova regina indiscussa, si parla solo di lei. Dentro e fuori la casa del reality.

La show girl e influencer di origine venezuelana è spesso e volentieri in bikini. Appena entrata ha mostrato il suo fisico senza troppe preoccupazioni per telecamere e inquilini. Il comportamento così libero ha incattivito Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà. "Mi è sembrato strano che in quella mattinata, che era molto fredda, lei con tre gradi abbia voluto allenarsi in bikini. Secondo me vuole mettersi in mostra", ha sentenziato Antonella che ha trovato supporto nel pensiero di Sofia Giaele De Donà: "Cerca solo di attirare l'attenzione". Fuori i fan del GF Vip sui social hanno occhi solo per lei che però nella puntata di oggi potrebbe essere squalificata per aver infranto il regolamento.

Ma chi è Marzoli? Nata a Caracas, 30 anni, è molto famosa in Spagna. Il debutto nel mondo dello spettacolo arriva con la versione spagnola di Uomini e Donne, dove la giovane ha svolto i ruoli di corteggiatrice, tronista e opinionista. Poi, nel 2014, passa al reality show Supervivientes, il corrispettivo spagnolo de L’Isola dei Famosi. Appena un anno dopo, nel 2018, Oriana entra a far parte del Gran Hermano Vip 6, la sesta edizione spagnola del nostro Grande Fratello Vip. La Marzoli è anche una nota influencer. Più volte al centro delle pagine di cronaca rosa italiane, per la sua storia con Ivan Gonzalez. Per chi non lo sapesse, Ivan, connazionale di Oriana Marzoli, è un ex tronista di Uomini e Donne italiano nel 2018. La solo relazione è stata poi messa sotto i riflettori anche per la partecipazione di entrambi ad un altro reality spagnolo, La casa Fuerte. Attualmente l'influencer pare proprio sia single.

