Che c'è di nuovo, stasera in tv 10 novembre su Rai2: Ilaria D'Amico approfondisce il caso delle ginnaste

Stasera in tv, 10 novembre 2022, su Rai2 va in onda Che c'è di nuovo (dalle ore 21,20), il nuovo programma ideato da Alessandro Sortino e condotto da Ilaria D'Amico. Il talk che si occupa dei maggiori temi di attualità non è però decollato sin qui (oggì è la terza puntata), anzi. Gli ascolti sono stati piuttosto bassi: 349mila spettatori con il 2,2% di share giovedì 27 ottobre, addirittura 299mila spettatori con l'1,7% di share il 3 novembre. I rumori raccontato che il programma potrebbe anche chiudere ma, per ora, a farne le spese è stato Belve di Francesca Fagnani che nelle precedenti settimane seguiva la trasmissione condotta (e arrivata lunghissima) da D'Amico. Belve infatti andrà in onda sempre il martedì e il mercoledì e non più il giovedì.

Dritto e Rovescio, stasera Daniela Santanchè tra gli ospiti di Paolo Del Debbio

Nella puntata di oggi l’immigrazione tra illegalità e diritti umani e lo “scandalo delle farfalle” con le clamorose denunce di alcune giovani ginnaste che hanno sconvolto il mondo dello sport sono tra i temi del nuovo appuntamento. In studio, tra gli altri, il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, l’ex ministro per il Sud Giuseppe Provenzano del Pd, l’imprenditore Oscar Farinetti e il conduttore Stefano Di Martino.

Piazzapulita su La7, Carlo Calenda e Alessandro Zan ospiti di Corrado Formigli

