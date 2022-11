Grande Fratello Vip 7, un'altra eliminazione: Oriana Marzoli già a rischio? Stasera in tv 10 novembre su Canale5

10 novembre 2022 a

Stasera in tv - giovedì 10 novembre 2022 - puntata numero sedici del Grande Fratello Vip 7 su Canale5. Come sempre al timone Alfonso Signorini aiutato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e da Giulia Salemi che riporta i commenti del mondo dei social. Chi sarà eliminato oggi? Sono quattro i concorrenti in nomination: Attilio Romita, Sofia Giaele De Donà e Pamela Prati (mentre gli immuni dalle sono Luca Salatino, Antonino Spinalbese. Charlie Gnocchi, Wilma Goich più Patrizia Rossetti).

Chi sta tenendo banco tra i nuovi concorrenti è in particolare Oriana Marzoli, l'influencer spagnola originaria della Venezuela. Appena entrata ha mostrato il suo fisico senza troppe preoccupazioni per telecamere e inquilini. Il comportamento così libero ha incattivito Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà. "Mi è sembrato strano che in quella mattinata, che era molto fredda, lei con tre gradi abbia voluto allenarsi in bikini. Secondo me vuole mettersi in mostra", ha sentenziato Antonella che ha trovato supporto nel pensiero di Sofia Giaele De Donà: "Cerca solo di attirare l'attenzione".

Proprio Marzoli, insieme ad Antonino Spinalbese, sono nel mirino: i due si sono infatti lasciati andare a dichiarazioni che non sono passate affatto inosservate e che costituiscono, come sottolineano tanti utenti sui social, “una chiara violazione del regolamento” del reality di Canale5. L’hair stylist e l’influencer sono stati inquadrati dalla regia mentre parlottavano tra loro di classifica e percentuali di gradimento da parte del pubblico sui compagni d’avventura. Non un semplice gossip, ma un vero e proprio confronto su strategie e posizionamento dei vari partecipanti al Gf: da regolamento, chi entra nella casa in un momento successivo all’inizio del reality non può, però, rivelare nulla ai concorrenti già presenti in gioco di quello che succede all’esterno. Ma non è tutto: poi, Spinalbese ha riferito tutto ad Alberto De Pisis, diffondendo ulteriormente le informazioni. Per questo il popolo dei social si chiede ora se la produzione Mediaset prenderà provvedimenti nei confronti di Oriana Marzoli.

