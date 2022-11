Nadia Rinaldi, chi è: l'arresto per droga, il bypass intestinale, i due matrimoni e i figli

10 novembre 2022 a

a

a

Nadia Rinaldi ospite nella puntata Oggi è un altro giorno, in onda giovedì 10 novembre su Rai1. Sarà intervistata sulla sua carriera con incursioni anche sulla vita privata. L'attrice è a teatro con Riunione di famiglia.

Gigi Proietti, due anni fa il lutto per l'attore: Oggi è un altro giorno lo celebra in tv

Ma chi è Rinaldi? Romana, 55 anni, dopo aver frequentato il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, lavorando poi con lui in alcune messinscene, esordì al cinema con il film Faccione di Christian De Sica (1991). La sua fisicità la caratterizzò in ruoli comici e fu protagonista di diverse commedie natalizie oltre che in pellicole come Miracolo italiano, S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa, Una milanese a Roma. Conosciuta anche come volto di un famoso spot Conad, ha anche molte fiction al suo attivo tra cui Un medico in famiglia (prima stagione) e alcuni reality (La talpa nel 2004 e L'isola dei famosi nel 2018). Dagli anni Novanta in poi gran protagonista anche a teatro.

Serena Bortone: "Nella mia vita sentimentale sbaglio sempre". La battuta a Oggi è un altro giorno

Nota tifosa romanista, vincitrice nel 2015 del premio Sette Colli, nel 1998 balzò alle cronache per essere stata arrestata (una notte a Rebibbia, poi i domiciliari) per possesso a fini di spaccio di cocaina: venne condannata a un anno e otto mesi. "Non ho ancora elaborato quella storia e per rispetto dei miei figli continuo a tenermela dentro perché non voglio mostrare loro quanto profondo sia il mio strazio" disse in una recente intervista. Nel 2000 dà alla luce il suo primo figlio, avuto dalla relazione con il regista Mauro Mandolini. Nel 2001 decide di effettuare un bypass intestinale che le permette di perdere 90 chili raggiungendo negli anni un peso forma di 65 kg. Nel 2003 ha sposato Ernesto Ascione mentre nel 2008 ha una figlia dal pittore Francesco Toraldo poi sposato nel 2010.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.