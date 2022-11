Liberate il Duce, stasera in tv mercoledì 9 novembre ad Atlantide su La7

09 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 9 novembre, su La7 nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Questa volta il programma di Andrea Purgatori è dedicato alla storia. Un balzo indietro di decenni per cercare di ricostruire ancora una volta la figura di Benito Mussolini, la sua ascesa al potere e la sua caduta. Il programma di questa sera è dedicato in particolare ai rapporti con Adolf Hitler e perché fu liberato e consegnato ai nazisti. Per quale motivo non doveva finire nelle mani degli americani? Liberate il Duce è il titolo della puntata. Purgatori ne discuterà con scrittori, storici e giornalisti, in particolare Antonio Scurati, autore per Bompiani della “saga M” di cui è appena uscito il terzo capitolo M. Gli ultimi giorni dell’Europa. Annunciata la presenza anche di Luciano Canfora, Nadia Urbinati, Mauro Biani e Giovanni Fasanella. Non mancherà la vignetta di Mauro Biani. Clicca qui per vedere il video.

Torna Zelig tra volti novi e comici esordienti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.