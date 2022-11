Hercules, la leggenda ha inizio: stasera in tv mercoledì 9 novembre film su Italia 1. La trama

09 novembre 2022 a

Hercules - La leggenda ha inizio è il titolo del film in programma stasera, mercoledì 9 novembre, su Italia 1. Pellicola realizzata nel 2014, produzione Usa, genere azione. La regia è di Renny Harlin, mentre nel cast troviamo Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne Mckee. Il film è ambientato nella Grecia mitologica. La regina Alcmene cede alle avance di Zeus per avere un figlio in grado di sovvertire il regime del tiranno Amphitryon, suo marito. L'obiettivo è riportare la pace in una terra ormai in ginocchio per le continue guerre. Hercules, il principe semidio, non ha però conoscenza dei suoi natali divini, né tantomeno di quello che sarà il suo destino. Ha un unico desidero: conquistare l'amore della bellissima Hebe, la principessa di Creta. Il re, però, l'ha promessa al figlio maggiore, Iphicles, fratello dell'eroe. Quando verrà a conoscenza del suo destino, Hercules dovrà scegliere: fuggire con il suo grande amore o diventare il più grande eroe di sempre.

