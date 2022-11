Controcorrente stasera in tv mercoledì 9 novembre. Ospiti e anteprima

09 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 9 novembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Controcorrente, il talk di approfondimento condotto da Veronica Gentili. Al centro della puntata la questione dei migranti con la polemica tra l'Italia e la Francia e le critiche che sono piovute sul governo guidato di Giorgia Meloni dopo la vicenda dell'arrivo delle navi ong cariche di profughi. Ovviamente si parlerà anche della guerra in Ucraina che sembra poter degenerare da un giorno all'altro. Ma stando alle anticipazioni attenzione anche sul decreto legge aiuti con cui l'esecutivo cercherà di aiutare le famiglie alle prese con il caro prezzi. Ovviamente come sempre numerosi e autorevoli ospiti in studio e in collegamento che al momento non sono stati ufficializzati.

Quattro amiche vent'anni dopo. Su Rai 2 il film Addio al nubilato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.