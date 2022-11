Stasera in tv mercoledì 9 novembre su Canale 5 torna Zelig

09 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 9 novembre, su Canale 5 al via la nuova stagione di Zelig. Prima puntata a partire dalle ore 21.20. Ancora una volta alla conduzione del programma Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ovviamente sul palco si avvicenderanno numerosi comici e la trasmissione si alternerà con il palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano, il Tam. Per la prima serata annunciata la partecipazione di Ale e Franz, Roberto Lipari, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Albano, Senso D’Oppio e tantissimi altri. Naturalmente come sempre oltre ai soliti volti noti del programma, Bisio e Incontrada presenteranno giovani al debutto. Insomma ancora una volta Zelig si propone come l'Università dei comici e dei cabarettisti. Vedremo chi riuscirà a prendere la laurea.

A Chi l'ha visto? i casi di Greta e Marzia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.