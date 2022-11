Cena con delitto, stasera mercoledì 9 novembre su Rai 1 il film Cena con delitto

09 novembre 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 9 novembre, su Rai 1 il film Cena con delitto. Inizio alle 21.25 per la pellicola del 2019, in prima visione. Tra i protagonisti Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Katherine Langford e Christopher Plummer. La regia è stata curata da Rian Johnson. Diamo uno sguardo alla trama: Harlan Thrombey è un ricco romanziere ed editore, nonché autoritario patriarca di una poco amorevole famiglia. Viene trovato morto dalla giovane cameriera Marta la mattina dopo la festa per il suo 85° compleanno. E' stato ucciso tagliandogli la gola. Omicidio o suicidio? La polizia brancola nel buio. Per aiutarla arriva l’investigatore privato Benoit Blanc. Se Harlan fosse stato assassinato, chi tra i familiari del defunto avrebbe avuto motivi per ucciderlo? Le indagini fanno emergere bugie, menzogne, interessi nascosti, tradimenti della ricca famiglia. Il classico dei thriller con il sapore della commedia.

