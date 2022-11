Lorenzo Jovanotti, il nuovo singolo Se lo senti lo sai | Il video

09 novembre 2022 a

a

a

Si intitola Se lo senti lo sai il nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti, pubblicato oggi, mercoledì 9 novembre 2022, su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip e diffuso attraverso le radio per Capitol Records Italy, un mese esatto dopo Il disco del sole. E' una ballata dai toni molti caldi, dal sapore dei pezzi più importanti del cantautore. Il testo ovviamente è di Lorenzo, la musica è nata insieme a Samuel Romano in un giorno in cui la voce dei Subsonica, amico di Jova da una vita, guidando verso Roma, è passato da Cortona dove stavano nascendo nuove canzoni. Un brano figlio di un pranzo all'osteria, due chiacchiere, una chitarra. Poi il tocco finale di Rick Rubin e Jovanotti. "Se lo senti lo sai - ha spiegato lo stesso Jova - è un modo per dire grazie alla mia gente, ci siamo fatti compagnia ancora una volta ed è stato bellissimo, vero, semplice, magico. Ci si vede in giro!”. Clicca qui per vedere il videoclip e ascoltare il brano.

Jova Beach Party con le pizze di Menchetti: "Abbiamo anche assunto personale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.