Addio al nubilato, il film di stasera mercoledì 9 novembre su Rai 2

E' Addio al nubilato in programma stasera in tv, mercoledì 9 novembre, alle 21.20 su Rai 2 in prima visione. Cast importante: Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, Jun Ichikawa. La pellicola racconta la storia di Eleonora che voleva rifarsi tutta, di Linda che voleva morire prima dei 40 anni, di Vanessa che scommetteva che sarebbe diventata grassissima e di Chiara ha fatto fare loro la promessa che anche vent'anni dopo ci sarebbero state sempre l'una per l'altra. Alla fine i vent'anni sono trascorsi e le quattro amiche dell'adolescenza hanno seguito strade diverse, ma da San Francisco, dove si è trasferita, Chiara invita le altre tre a celebrare insieme il suo addio al nubilato. Eleonora, Linda e Vanessa non possono mancare alla loro promessa di "esserci". Così si ritrovano immerse in una caccia al tesoro inventata da Chiara per fare festa nella maniera più folle. Commedia del 2021, realizzata in Italia, regia a cura di Francesco Apolloni.

