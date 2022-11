Red Canzian, dai grandi amori alla malattia. In tv con la moglie Bea

09 novembre 2022 a

Red Canzian oggi, mercoledì 9 novembre, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno, dalle ore 14.05 su Rai 1. E' uno dei protagonisti del mondo della musica più amato dagli italiani. Bruno Canzian (questo il vero nome), classe 1951, è compositore, cantante, polistrumentista, produttore e dal 1973 al 2016 è stato bassista e voce dei Pooh, nonché autore di una parte delle canzoni insieme a Valerio Negrini e Stefano D'Orazio. L'ultimo periodo è stato particolarmente intenso per Canzian, costretto a un delicato intervento e a un lungo ricovero, dopo aver avuto un problema di carattere cardiaco.

"Non sono mai stato nelle condizioni da perdere il senso dell'equilibrio - ha raccontato poi - Sragionavo, ero completamente aggredito dall'infezione e ho avuto paura di perdere il controllo del mio corpo. Dopo cinque giorni dall'operazione, di luci psichedeliche che vedevo, sono uscito dal tunnel e ho iniziato a riprendere in mano il mio corpo e a concentrarmi sulle cose che dovevo fare". Ricoverato il 4 gennaio, dopo un mese esatto aveva detto di essere uscito per la prima volta a respirare: "Dovrò restare qui ancora un po', quello che ho avuto era molto brutto. Ci sentiremo ogni tanto, faccio fatica a fare dei video o mettere dei post, ma sappiate che sto bene, respiro e cammino con le mie gambe", spiegò via social. Poi pian piano si è ripreso e il 4 marzo è tornato a casa, dopo due mesi di ricovero.

Oggi per la prima volta sarà in televisione con la moglie Beatrice, Bea Niederwieser, già madre del batterista Philipp Mersa, in arte Phil Mer. I due si sono sposati il 9 luglio 2000. Ma prima di lei Red Canzian ha avuto una intensa vita sentimentale: storie d'amore con Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi. Il 29 giugno 1986 ha sposato la cantante Delia Gualtiero che era sua compagna dal 1980. Il matrimonio è terminato nel 1992. Dalla relazione è nata Chiara. Poi la storia con Beatrice. Non solo musica nella vita di Red Canzian. Appassionato di bonsai e di fiori e dopo essere stato vegetariano per 13 anni è diventato vegano per motivi etici.

