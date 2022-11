Oggi è un altro giorno, mercoledì 9 novembre. Ospiti e anticipazioni

09 novembre 2022 a

Oggi in tv, mercoledì 9 novembre, sarà Valeria Marini la prima ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno, in onda a partire dalle ore 14.05 su Rai 1. A seguire Red Canzian per la prima volta in tv con sua moglie Beatrice, racconterà la sua lunghissima carriera tra pubblico e privato. Poi sarà la volta di Pif, da poco in libreria con il libro "La disperata ricerca di un povero idiota". Quindi il consueto spazio di approfondimento e attualità con ospiti tra gli altri: Lucia Borgonzoni sottosegretario alla Cultura, Barbara Floridia capogruppo M5S al Senato e i giornalisti Annalisa Chirico e Peter Gomez direttore de Il Fattoquotidiano.it.

