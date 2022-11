Evil nanny - Una famiglia in pericolo, stasera in tv martedì 8 novembre film su Rete 4. La trama

08 novembre 2022 a

Evil nanny - Una famiglia in pericolo, film su Rete 4 stasera in tv, martedì 8 novembre. Thriller realizzato negli Stati Uniti nel 2016. La regia è a cura di Jared Cohn, mentre nel cast troviamo Lindsay Elston, Nicole Sterling, Matthew Pohlkamp e Cooper Fontaine. La trama. Fay Tripp deve tornare a lavorare. Lei e il marito assumono una tata a tempo pieno, Jen. Presto, però, la giovane inizia a trascurare i suoi doveri. I coniugi decidono di licenziarla ma lei rifiuta di andarsene. E' a questo punto che la coppia scopre che la giovane ha spostato la residenza proprio nell'abitazione. L'unico modo per sbarazzarsi di lei è sfrattarla, ma potrebbero occorrere mesi. Intanto l'ormai ex tata inizia a schernire i Tripps ogni volta che può. Quando sta rischiando di perdere la sua famiglia, Fay è costretta a intervenire drasticamente.

