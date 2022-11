Diritto di opporsi, stasera in tv martedì 8 novembre film su Rai 1. La trama

08 novembre 2022 a

E' il Diritto di opporsi il film in programma stasera in tv, martedì 8 novembre, su Canale 5, inizio alle ore 21.20. Pellicola drammatica del 2019, produzione americana. Il regista è Destin Daniel Cretton, mentre del cast fanno parte Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, Rob Morgan, Tim Blake Nelson, Rafe Spall. La trama. Siamo nel 1989 e Bryan Stevenson, fresco di laurea in giurisprudenza ad Harvard, si trasferisce in Alabama per occuparsi dell'assistenza legale ai detenuti nel Braccio della morte. L'avvocato prende particolarmente a cuore il caso di Walter McMillian, un afroamericano condannato per l'omicidio di una giovane sulla base di una falsa testimonianza rilasciata da un pregiudicato. Il legale è determinato a ottenere un nuovo processo per il suo assistito ma è costretto a confrontarsi con la mentalità razzista anche fortemente radicata nello Stato che cerca in tutti i modi di dissuaderlo, ricorrendo anche ad atti intimidatori. Riuscirà il giovane avvocato a ottenere giustizia?

