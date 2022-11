Cartabianca stasera in tv martedì 8 novembre su Rai 3. Gli ospiti e le anticipazioni

08 novembre 2022 a

a

a

Cartabianca torna in tv stasera, martedì 8 novembre, su Rai 3. Appuntamento alle ore 21.20 con il programma condotto da Bianca Berlinguer. Come al solito al centro della trasmissione i principali temi di attualità Senza alcun dubbio si parlerà dell'emergenza migranti. Dopo l'arrivo delle navi delle Ong da cui sono stati fatti sbarcare soltanto i più deboli, infuria la polemica. Intanto la Francia apre il porto di Marsiglia alla Ocean Viking e non farà alcun distinguo tra i passeggeri: scenderanno tutti. Le polemiche politiche fioccano. Non sarà l'unico tema della serata. Bianca Berlinguer e i numerosi ospiti presenti in studio, faranno il punto sulla guerra e sui possibili nuovi scenari. Al centro della puntata anche il caro bollette e i problemi legati all'ambiente. Parteciperanno alla trasmissione i seguenti ospiti (in aggiornamento).

Porta a Porta, speciale sulle elezioni Usa di metà mandato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.