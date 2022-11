Le Iene, stasera in tv martedì 8 novembre su Italia 1. Le anticipazioni

08 novembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 8 novembre 2022, su Italia 1 tornano Le Iene. Sesta puntata stagionale del programma condotto da Teo Mammucari e Belén Rodriguez, nel pieno di una bufera per il suicidio di un uomo di 64 anni, R. Z., protagonista, suo malgrado, di un servizio del programma. Gli inviati lo avevano rintracciato per chiedergli conto del suicidio di Daniele, 24enne di Forlimpopoli che si è impiccato dopo aver scoperto che il suo amore virtuale, Irene, non era una ragazza ma lo stesso R.Z..

Le Iene hanno messo alle strette il 64enne e pur censurando il volto, l'uomo è stato riconosciuto ed è diventato vittima di una gogna social fino al punto da togliersi la vita con un mix di farmaci. Non è chiaro se stasera l'argomento sarà affrontato durante la puntata, Di sicuro nel palinsesto troverà spazio il reality Ronf. Chi dorme è fuori, un esperimento sociale trasmesso in diverse settimane. I partecipanti hanno dovuto convivere alcuni giorni senza comfort, in un capannone industriale nei pressi del lago di Como. Come suggerisce il titolo, chi si addormenta per primo viene eliminato, ma ancora più interessante sarà capire gli effetti psico-fisici che può produrre la mancanza di riposo sulle persone.

Questi i concorrenti: Francesco Chiofalo, Orlando Puoti e Vera Miales, direttamente dall’ultima edizione de La pupa e il secchione; l’attrice porno Benny Green; le gemelle Jessica e Lidia Vella del Grande Fratello 14; la stylist Mery Romano; gli influencer Alecksandro Rizzo e Cristina Buonerba; il campione di karate Stefano Maniscalco; l’ex on the beach Daniele Tosto; il sacerdote-tiktoker don Ambrogio; il cabarettista Pino Campagna; l’attrice Rebecca Monacelli e l’atleta Giampaolo Calvaresi. Chi la spunterà alla fine?

