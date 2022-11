Divorzio a Las Vegas, stasera martedì 8 novembre film su Rai 1. La trama

08 novembre 2022 a

Anche stasera in tv, martedì 8 novembre, Rai 1 propone un film. Inizio alle ore 21.25 per Divorzio a Las Vegas, commedia che mette insime i casi strani della vita con un pizzico di romanticismo. Regia di Umberto Carteni. Nel cast Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi. Un road movie divertente tra Italia e Stati Uniti che racconta la storia di Elena (Andrea Delogu) e Lorenzo (Giampaolo Morelli) che durante un soggiorno in Nevada, e alla fine di una notte folle, si sposano a Las Vegas. Elena però decide di lasciarlo subito dopo. Venti anni più tardi lei è una donna affermata che sta per sposarsi con il ricco Gian Andrea (Gianmarco Tognazzi), mentre Lorenzo sbarca il lunario come scrittore di discorsi per i politici. Il matrimonio contratto negli Usa è ancora valido e, per ottenere l'annullamento, Elena è quindi costretta a tornare a Las Vegas con Lorenzo per divorziare. Ma sarà davvero quello che vogliono?

