Belve stasera in tv, martedì 8 novembre su Rai 2. Anticipazioni

Stasera in tv, martedì 8 novembre, nuovo appuntamento con Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Inizio alle ore 23 su Rai 2 e anche stasera faccia a faccia intensi con due protagoniste del mondo dello spettacolo e non solo: Eva Grimaldi e Alessandra Celentano. Grimaldi, attraverso momenti divertenti e commoventi, racconta la storia di un’attrice che in passato si sentiva chiusa come un porcospino, poi forte come un puma, mentre ora si sente un agnellino. Una vita che le ha riservato molte emozioni e soddisfazioni, ma anche fasi difficili. Alessandra Celentano non si è sottratta alle domande più pungenti. Si è raccontata senza veli e senza paure, come del resto ha sempre fatto.

