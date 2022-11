Porta a Porta, stasera martedì 8 novembre speciale dedicato alle elezioni Usa di metà mandato

08 novembre 2022 a

a

a

La puntata di Porta a Porta di questa sera, martedì 8 novembre, sarà dedicata alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Bruno Vespa commenterà i risultati con diversi ospiti in studio e ovviamente con servizi e collegamenti. Il programma è realizzato in collaborazione con il Tg1 e andrà in onda in diretta a partire dalle ore 23.30. Le elezioni di metà mandato sono particolarmente importanti per l'amministrazione Biden e gli equilibri politici degli Stati Uniti. Chi la spunterà tra Democratici e Repubblicani?

Il Collegio, premio a sorpresa: ma alcuni ragazzi rischiano di essere tagliati fuori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.