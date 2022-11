Fuori dal coro, stasera in tv 8 novembre su Rete4: anticipazioni e ospiti di Mario Giordano

08 novembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 8 novembre 2022, consueto appuntamento su Rete4 con Fuori dal coro, programma in onda dalle 21,20 che si occupa dei maggiori casi di attualità tra news e approfondimenti. Alla conduzione sempre Mario Giordano. Un’analisi sul livello di sicurezza in Italia, dall’occupazione di alcuni palazzi a Roma all’agire indisturbato delle fasce più estremiste degli ultras di Milano, fino alla violenza e lo spaccio di stupefacenti a Genova, sarà al centro della puntata di oggi.

Poi, nel corso della serata, un approfondimento sul reintegro dei medici non vaccinati negli ospedali e sulle discriminazioni subite da alcuni di loro, con un focus sulla decisione della Regione Puglia che vorrebbe mantenere la legge regionale con l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. A seguire, un’inchiesta sulle relazioni tra la politica italiana e quella straniera, tra le norme per l’accoglienza degli immigrati in Europa, che sembrano essere differenti tra i vari Stati, e tutti gli sviluppi dell’indagine di Fuori dal Coro relativa alla presenza di alcuni nuclei di polizia segreta nel nostro Paese.

Spazio, inoltre, a un viaggio tra l’economia green e il cibo del futuro, con il racconto delle manifestazioni dei cosiddetti estremisti verdi, che continuano a bloccare le strade e imbrattare le opere d’arte, e della creazione di alimenti sintetici in un hub in Danimarca. Infine, nuovi casi di occupazioni abusive di case.

