Le Iene travolte dalle polemiche: uomo si uccide dopo un servizio. Il web: "E' stato bullizzato dalla gogna mediatica"

Il programma Le Iene travolto dalle polemiche. Il popolo del web ha duramente attaccato lo storico show di Italia 1 e in molti sui social ne stanno chiedendo la chiusura. Si è tolto la vita, infatti, uno dei protagonisti di un servizio andato in onda nei giorni scorsi. Stando alla ricostruzione de La Repubblica, un operaio di 64 anni di Forlimpopoli, è stato trovato morto nella sua abitazione. Era stato denunciato da Le Iene per aver truffato con una falsa identità, un giovane della sua città che l'anno scorso si è tolto la vita. Nel servizio la sua immagine era stata censurata, ma pare che sia stato riconosciuto e non abbia retto alla gogna mediatica. La storia di Daniele e Roberto era iniziata come una delle tante di catfishing, quando, cioè, una persona costruisce in rete una falsa identità per truffare qualcuno. Roberto si era finto Irene, fidanzata virtuale di Daniele. Ma quando la "storia" è finita, Daniele si è ucciso. La vicenda è stata raccontata dal programma di Mediaset che ha intervistato i genitori del ragazzo defunto e poi è andato alla ricerca dell’uomo. Aspetto che, secondo molti utenti dei social avrebbe innescato un altro suicidio. Secondo il web l'uomo sarebbe stato bullizzato dalla gogna mediatica.

