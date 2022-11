Isabella Ferrari, chi è il marito e le sue relazioni. Da giovanissima il flirt con Gianni Boncompagni

08 novembre 2022 a

a

a

Isabella Ferrari ospite di Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone, su Rai1, l'attrice parteciperà al ricordo di Virna Lisi. Ferrari è da pochi giorni sulla piattaforma Netflix con il film Rapiniamo il Duce con cui si fumettizza la storia di una possibile rapina al tesoro del fascismo negli ultimi giorni di Salò.

Il ricordo di Virna Lisi a Oggi è un altro giorno

Ma chi è Ferrari? Originaria di Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza, 58 anni, è una delle attrici italiane più importanti degli ultimi decenni capace di alternarsi tra cinema, teatro e televisione. A 15 anni il suo primo successo personale: vince il concorso Miss Teenager. Poi Carlo Vanzina la scrittura per il film Sapore di mare (1983) e diventa famosa. Reciterà poi in tante altre commedie negli anni Ottanta (Il ras del quartiere, Sapore di mare 2, Domani mi sposo) sino al grande passo al cinema impegnato. La consacrazione arriverà nel 1995 con la vittoria della Coppa Volpi durante la Mostra del Cinema di Venezia come miglior attrice protagonista nel film Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola. Tanti poi gli altri film di successo come Vite sospese di Marco Turco;Saturno contro e Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek; Caos calmo di Antonello Grimaldi (con Nanni Moretti). Ha preso parte anche al film di Woody Allen To Rome with Love, con un piccolo cameo. In televisione grande successo ha avuto in Distretto di polizia (ha partecipato alle prime due stagioni) mentre nel 2013, diretta da Paolo Sorrentino, ha fatto parte del cast del film poi premio Oscar La grande bellezza.

Virna Lisi, l'attrice che disse no a Hollywood: volevano trasformarla nella nuova Marilyn Monroe

Per quanto riguarda la vita privata, la Ferrari ha avuto due relazioni molto importanti: la prima con Massimo Osti (poi morto di cancro), imprenditore e designer e dalla cui relazione è nata la prima figlia dell'attrice: Teresa. Successivamente ha sposato Renato De Maria, regista con il quale si è sposata nel 2005 e con cui ha avuto due figli (Nina e Giovanni). Giovanissima invece ebbe una relazione con Giovanni Boncompagni, mentre recentemente ha rivelato di essere stata corteggiata in passato da Sean Penn, ma di averlo respinto perché "lo sentivo aggressivo". Tra i suoi flirt anche quelli con Robertino Rossellini e il playboy Paolo Pazzaglia.

Ricky Memphis, prima serie tv su Netflix: si chiama "Tutto chiede salvezza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.