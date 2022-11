Ricky Memphis, chi è la moglie. La morte del padre, l'amore per Gesù e la passione per Elvis Presley

08 novembre 2022 a

a

a

Ricky Memphis ospite di Oggi è un altro giorno. Con Serena Bortone, oltre che di carriera e vita privata, parlerà della nuova serie, dramedy, di cui è protagonista: si chiama Tutto chiede salvezza, è liberamente tratta da un omonimo romanzo autobiografico Premio Strega Giovani, è visibile su Netflix Original e ci porta in ospedale, testimoni, per un numero di episodi pari ai giorni di degenza, di un TSO, ovvero di un trattamento sanitario obbligatorio.

Il ricordo di Virna Lisi a Oggi è un altro giorno

Ma chi è Ricky Memphis? Romano doc, 54 anni, il suo vero nome è Riccardo Fortunati. Quando aveva soltanto quattro anni ha perso il padre in un incidente stradale, un episodio che lo ha segnato profondamente. Sposato con Alessia Cerasaro, aiuto regista conosciuta sul set, hanno due figli (Francesco e Maria). Religiosissimo, l'attore per diversi anni è stato seguito da una guida spirituale. "All’inizio, ho trovato in Gesù il riferimento maschile e paterno che mi mancava. Crescendo ho poi approfondito la materia, cogliendo le varie sfumature" ha raccontato in una intervista. Il suo cognome d'arte nasce dalla sua passione per Elvis Presley, originario di Memphis.

Virna Lisi, l'attrice che disse no a Hollywood: volevano trasformarla nella nuova Marilyn Monroe

La carriera di Memphis nasce alla fine degli anni Ottanta con il personaggio di "poeta metropolitano" spesso ospite del Maurizio Costanzo Show e Deejay Television. Poi Ricky Tognazzi gli propone un ruolo nel film Ultrà (1991). Da quel momento è un crescendo e recita in tantissime pellicole, tra le più famose Palermo Milano – Solo andata, L’ultimo capodanno, I giudici, Immaturi, La mossa del pinguino, Loro. Nel frattempo in tv, tra le fiction di maggior successo di cui fa parte ci sono Ultimo e Distretto di Polizia (sei stagioni dal 2000 al 2006).

GF Vip 7, nessun eliminato. Oriana Marzoli si allena in bikini: ha fatto colpo su Antonino Spinalbese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.