Virna Lisi, chi era l'attrice che Hollywood voleva trasformare nella nuova Marilyn Monroe

Oggi, martedì 8 novembre 2022, avrebbe compiuto 86 anni. La sua vita, invece, si è interrotta quando ne aveva 78. Virna Lisi è considerata in Italia una delle più importanti attrici della storia del cinema e della televisione. Nata nel 1938 ad Ancona, Virna Pieralisi (questo il suo vero nome) è scomparsa il 18 dicembre 2014, a Roma. La sua vita è stata costellata da successi e premi: David di Donatello, Festival di Cannes, Nastri d'Argento e tanti tanti altri. Elegante, sensibile, sempre brillante, una vera e propria protagonista. Viene scoperta e supportata da Giacomo Rondinella, cantante e attore e già negli anni Cinquanta recita in numerosi film e sceneggiati. Dopo i piccoli ruoli, si fa notare in La donna del giorno nel 1956. Viene ingaggiata per una fortunata serie di spot pubblicitari del Carosello e lo slogan diventa un tormentone: "Con quella bocca può dire ciò che vuole".

Il ricordo di Virna Lisi a Oggi è un altro giorno

La vera esplosione negli anni Sessanta dove recita in numerosi film e impara dai maestri del cinema. Sbarca a Hollywood, ma dopo qualche film inizia a rifiutare il ruolo di bionda svampita e torna in Italia dopo aver detto ad interpretare la protagonista in Barbarella, sostituita da Jane Fonda. Non le piaceva di diventare una nuova Marilyn Monroe. Si dedica alla famiglia, al marito Franco Pesci e riduce l'attività professionale che riprende più intensamente negli anni Ottanta, dimostrandosi più matura e molto sensibile, al punto da interpretare ruoli molto più impegnativi, diretta da numerosi dei più importanti maestri del cinema italiano.

Successi e premi anche negli anni Novanta e alla fine degli stessi torna in televisione dove recita in importanti fiction di successo, una dietro l'altra, diventando un vero e proprio punto di riferimento delle serie televisive. La sua straordinaria carriera viene puntualmente esaltata dalla critica e dal pubblico. Nel settembre 2013 perde il marito Franco Pesci e l'anno seguente, nel mese di dicembre, si spegne a 78 anni. Oggi, martedì 8 novembre, Virna Lisi sarà ricordata nel programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

