Oggi è un altro giorno, oggi martedì 8 novembre su Rai 1. Gli ospiti di Serena Bortone

Oggi è un altro giorno. Classico appuntamento con la trasmissione condotta da Serena Bortone anche oggi, martedì 8 novembre, su Rai 1 a partire dalle ore 14.05. La puntata di oggi ricorda Virna Lisi nel giorno in cui avrebbe compiuto 86 anni. Sono ospiti il figlio Corrado Pesci e l'attrice Isabella Ferrari. E' previsto anche un intervento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che probabilmente parlerà del caso della ginnastica ritmica. In studio anche Ricky Memphis e una delle più importanti violiniste del mondo: Lisa Batiashvili, in scena per l'Accademia Nazionale Santa Cecilia il 9 novembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con il maestro Antonio Pappano. Nella seconda parte del programma, per il consueto spazio di approfondimento e di politica: Anna Ascani (Partito Democratico), vice presidente della Camera dei Deputati, e Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia), sottosegretario al Ministero dell'Università e della Ricerca.

