Arisa super sexy: velo, lingerie e autoreggenti in mezzo alla campagna

Velo, lingerie, autoreggenti: è il look scelto da Arisa per uno shooting nella sua terra di origine, la Basilicata, e diventato immediatamente virale sui social. La cantante, nata a Genova ma cresciuta in Lucania, ha condiviso sette scatti nel suo profilo Instagram. Un look super sexy che testimonia, se ce ne fosse ulteriore bisogno, la nuova fisicità di Arisa. "Sfondo dell’ultima foto: “Lago di Pantano” il mio passeggio da adolescente con la mia best Valeria. Bei tempi, passati", commenta la cantante

"Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso. Più o meno felice? Chi lo sa(?) Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata. Stavo vicina vicina vicina e non riuscivo a vedermi. C’è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine. Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire “ci sono anch’io, mi guardi?” Adesso puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso. Ma questa è arte, arte antica in tempi moderni , che usa la tecnica d’attenzione più vecchia del mondo e ci riesce sempre. Io però proverei anche con altro.. per vedere di nascosto l’effetto che fa. Baci grandi e abbracci a tutti" scrive ancora Arisa.

Commenti entusiastici e oltre 120mila like, tra cui quello della collega Elisa, in poche ore testimoniano l'apprezzamento del servizio fotografico molto hot. Ma non è la prima volta che Arisa delizia i suoi fan con foto in cui mette in mostra la sua fisicità, sempre più apprezzata, con commenti poi molto introspettivi.

