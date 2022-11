Grande Fratello Vip 7, nessun eliminato. Oriana Marzoli si allena in bikini: ha fatto colpo su Antonino Spinalbese

08 novembre 2022 a

Nessun eliminato alla quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022., il reality in onda su Canale5. Il televoto che vedeva protagonisti Nikita Pelizon, George Ciupilan e Attilio Romita era in positivo. Ad avere la meglio Nikita con il 53% delle preferenze (33% per George, 18% per Romita) che ha così ottenuto l'immunità e il privilegio di mandare direttamente in nomination un altro concorrente. Scelta ricaduta sull'ex giornalista del Tg1. Gli altri nominati, che questa volta rischiano davvero l'eliminazione sono, oltre ad Attilio Romita, Sofia Giaele De Donà e Pamela Prati. Immuni dalle nomination: Luca Salatino, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi, Wilma Goich (votati dagli altri inquilini), Patrizia Rossetti (la preferita delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti).

Oriana Marzoli, l'ex di Ivan Gonzalez dopo tanti reality in Spagna ora partecipa al GF Vip 7

Intanto i nuovi concorrenti del GF Vip 7 hanno modificato gli equilibri che nel frattempo si erano creati. Se Edoardo Tavassi è diventato il simpatico del gruppo, Oriana Marzoli ha già rubato la scena. L'influencer e modella venezuelana si allena spesso in bikini e questo ha infastidito le altre donne della casa, in particolare Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà. "Mi alleno come voglio", ha replicato la gieffina, che non si è lasciata di certo intimidire dalle critiche.

Grande Fratello Vip 7, eliminata Carolina Marconi. Fiordelisi infuriata per l'ingresso della ex di Donnamaria

Tra gli uomini della Casa, invece, sembra che Oriana abbia fatto colpo. In particolare su Antonino Spinalbese che ammette: "A me piace - ha detto in confessionale - ma credo che lei sia più interessata a Daniele (Dal Moro, ndr) che a me". A questo punto Alfonso Signorini chiede un parere alla diretta interessata: "Quando mi hanno chiesto cosa pensassi degli uomini della Casa - ha spiegato Oriana - lo avevo inserito tra i quattro che mi interessavano". Scoppierà la scintilla tra i due?

Luca Onestini di nuovo al Grande Fratello Vip 7, sarà uno dei nuovi concorrenti

